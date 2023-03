Caos in monastero. Sulle suore di Pienza ora apre un’inchiesta anche la Procura

Una delle suore benedettine di Pienza in una foto tratta dalla pagina Fb del convento

Pienza (Siena), 7 marzo 2023 - La seconda arringa, firmata dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò, già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, e feroce nemico di papa Bergoglio, colpevole di averlo mandato in pensione a 75 anni e di avergli tolto tutti i privilegi, compreso l’appartamento lussuoso in Vaticano, ha il pregio per i giornalisti di rivelare molti altri dettagli sulla clamorosa resistenza delle monache di Pienza. L’arcivescovo Viganò si erge ad avvocato difensore di suor Diletta Forti, abbadessa del monastero ’Maria Tempio dello Spirito Santo’ e delle sorelle che le sono fedeli, presumibilmente tutte e 13 quelle asserragliate nel convento pientino che si affaccia sulla Valdorcia. La prima rivelazione è che è stata aperta un’inchiesta su ciò che è accaduto in quel monastero in questi anni. La seconda è che i carabinieri hanno già ascoltato alcune persone potenzialmente informate sui fatti, hanno cominciato a raccogliere informazioni dai familiari delle monache. "La madre di una monaca - scrive l’arcivescovo - convocata dai carabinieri di Ancona il 28 febbraio, si è sentita rivolgere domande nel corso di un interrogatorio serrato e traumatizzante: "Può visitare sua figlia? Si è mai lamentata di come vive o ha fatto delle confidenze sui problemi in monastero? Chi custodisce...