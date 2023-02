Dossier sulle suore ribelli: “Motivi di denaro"

Pienza, 27 febbraio 2023 - Un dossier di 12 pagine in cui vengono ripercorsi i fatti "corroborati da prove incontestabili e confermati da numerose testimonianze" che prende la difesa delle 13 suore del monastero di Pienza, al centro dal 13 febbraio di un braccio di ferro fra il Vaticano che ha revocato il titolo di madre superiora a suor Diletta Forti, badessa delle suore benedettine, e le monache. È quello recapitato e firmato ieri da Carlo Maria Viganò, arcivescovo titolare di Ulpiana (in Kosovo) e già al centro nel 2011 del caso ’Vatileaks’ con le sue missive indirizzate al cardinal Bertone. Il dossier si articola in due parti e, al momento, soltanto la prima è stata resa nota alla stampa. Nelle 12 pagine l’arcivescovo premette di avere "conoscenza diretta e personale della badessa delle monache benedettine, a nome delle quali intendo parlare". All’interno sono presenti pesanti accuse, a suo dire documentate, con le quali l’arcivescovo ripercorre la storia delle 13 monache dal 2013 quando le sorelle furono inviate a costituire una nuova formazione benedettina in Olanda fino al 2017 quando, dopo il ritorno nel monastero di Pontano, lesionato dal terremoto furono accolte a Pienza. Il dossier dimostra come il caso delle...