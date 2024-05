Sinalunga, novità per le Poste. Trasferito l’ufficio alla Pieve

Il Comune di Sinalunga ha comunicato che "per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis-Casa dei servizi Cittadinanza digitale", l’ufficio postale di Pieve di Sinalunga resterà chiusoa partire dal 27 maggio e fino al 31 agosto 2024. Per tutto il periodo di chiusura, l’ufficio sarà trasferito nei locali di via Vasari 3, sede dell’ufficio postale di Sinalunga. Per poter eseguire i lavori di allestimento della sede provvisoria, il 28 maggio gli uffici saranno chiusi al pubblico (sarà attivo quello di Bettolle), per poi riprendere comunque l’attività il 29 maggio con questi orari: Sinalunga (via Vasari 3), dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45; Pieve di Sinalunga (trasferito in via Vasari 3) dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45: Poste italiane comunica che l’Atm non sarà attivo.