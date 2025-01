Sinalunga, 100 trattori in marcia: "Ora lo stato di crisi dell’agricoltura. Così non possiamo andare avanti"

di Laura Valdesi

"Cento trattori, siamo tanti e soprattutto determinati", conferma Andrea Faralli che, insieme a Fabio Iacomini, è punto di riferimento della protesta organizzata al casello autostradale Valdichiana a Bettolle, nel comune di Sinalunga. Grande la partecipazione degli agricoltori, esasperati perché, dopo un anno di promesse, la situazione della categoria è sempre più drammatica. "Torniamo in strada per portare avanti le nostre richieste. Chiediamo lo stato di crisi dell’agricoltura e la giusta valorizzazione del nostro prodotto. La forbice che c’è tra noi e i consumatori si è ancora più allargata. I prodotti sono pagati sempre meno ma quando andiamo a fare la spesa è tutto aumentato", sottolinea Iacomini che ha un’azienda a Cetona. Sono comparsi i cartelli di protesta e rivendicazione, durante la mobilitazione nazionale che è stata indetta da Coapi. "Se anche oggi hai mangiato ringrazia un agricoltore", per esempio. "Quanto ai trattori sono arrivati dalle zone circostanti, dalla Valdichiana aretina e senese, Sinalunga e Torrita, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Foiano. Da lontano non sono venuti, peccato, avevano detto che ci sarebbero stati", aggiunge Faralli. Hanno sfilato intorno al casello, già dalle 10, senza bloccare il traffico ma a passo di lumaca. Per cui la circolazione ne ha inevitabilmente risentito. Poi hanno imboccato la nuova variante sotto Foiano della Chiana. Brevissima pausa pranzo, nel punto ristoro che hanno messo su nel presidio vicino al casello dell’A1, prima di ripartire con i trattori. Direzione Torrita, questa volta. Subito nel primo pomeriggio anche per andare incontro ai desiderata delle forze dell’ordine che volevano evitare l’orario di uscita da fabbriche e uffici: la presenza concomitante dei trattori avrebbe potuto ingolfare il traffico. Circa una settantina i mezzi che dal presidio di Bettolle hanno sfilato lentamente in via Mazzini, fino alla rotonda delle Poste, e via Grosseto, da dove sono poi tornati al punto di partenza.

"Solidarietà da parte delle persone? Cittadini del posto si sono fermati, domandando il motivo della nostra protesta. Tutti dalla nostra parte, per valorizzare prodotto e agricoltura. ’Fate bene’, dicevano", aggiunge Faralli. Oggi sarà una grande giornata perché i trattori faranno un corteo fino a Chiusi che transiterà da Torrita alle 9.30, per immettersi nella Sp 326 da dove proseguirà per Abbadia di Montepulciano, diretta appunto a Chiusi con ritorno nella tarda mattinata al presidio di Bettolle. "Restare qui anche la notte? Non, credo, il timore è che qualcuno possa fare brutti scherzi. Portando via il gasolio, oppure mettendo zucchero nel serbatoio: si brucia il motore. Sarebbe una beffa. Magari non siamo ben visti da tutti, non si sa mai", conclude Faralli. Che ieri mattina ha accolto insieme ai colleghi l’assessore di Sinalunga Rossella Cottone. In attesa che venerdì anche le fasce tricolori rispondano all’appello lanciato dai manifestanti.