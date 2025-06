Siena, incidente alla Beko: un’operaia resta ferita

Siena, 4 giugno 2025 – Infortunio sul lavoro oggi verso le 13,15 nello stabilimento Beko di Siena. Per cause in corso di accertamento un’operaia di 53 anni, è rimasta ferita a un piede mentre operava sulla linea Big, dopo essere caduta nei pressi della sua postazione all’altezza di una rullatrice. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi della lavoratrice.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna alle Scotte, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a intervento chirurgico. Nel sito di viale Toselli anche il personale del Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl.

I sindacati attaccano: “Il ritardo nell’attuazione dell’accordo e l’incertezza prolungata generano forte logoramento psicologico tra i lavoratori. Tale condizione li espone a un elevato stress emotivo e a un rischio maggiore di incidenti sul lavoro”.

Di qui oggi lo sciopero di 8 ore. Sul caso è intervenuta l’azienda: “Siamo vicini alla collega. Stiamo collaborando con le autorità e abbiamo avviato un’indagine interna per accertare le cause dell’incidente e adottare ulteriori misure preventive per evitare episodi analoghi in futuro”.