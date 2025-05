Siena Ideale incontra Proietti: "Dialogo sull’alta velocità"

Un incontro cordiale su temi "alti", subito dopo le celebrazioni cateriniane, ma anche un messaggio politico che in chiave senese ha risvolti non esattamente banali. Sabato pomeriggio, dopo le celebrazioni cateriniane in piazza del Campo, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha compiuto un centinaio di metri a piedi e da piazza del Campo ha raggiunto la sede di Siena Ideale. Qui dove oggi avrebbe dovuto essere ospite il cardinale Augusto Paolo Lojudice, rientrato però a Roma in vista del Conclave.

Con Proietti, l’associazione Siena Ideale ha parlato dei riflessi della scomparsa del Papa, che aveva un forte legame con Assisi di cui la presidente è stata sindaco, così come delle logiche del turismo religioso, che possono unire la città umbra alla nostra.

Ma si sono affrontati anche temi più strettamente politico-amministrativi. Come "l’importanza strategica che avrebbe la realizzazione della stazione alta velocità, visto l’isolamento infrastrutturale della Toscana del sud e dell’Umbria – si legge nella nota stampa diffusa da Siena Ideale –. Questo tema è stato più volte trattato in consiglio comunale, dove il gruppo che si riconosce in Siena Ideale è intervenuto con una sua proposta che ha raccolto il consenso unanime degli altri gruppi politici. La presidente, che ha apprezzato la nostra posizione improntata al buon senso, ha dato la propria disponibilità a intervenire durante un incontro di natura tecnica sulla localizzazione della stazione alta velocità in Toscana, che avrà luogo prossimamente nella sede di Siena Ideale".

Si ricorderà che la posizione del gruppo, espressa in una mozione che ha poi trovato il voto di tutta l’aula, è a favore della realizzazione di una nuova stazione a Creti-Farneta. La collocazione, cioè, sposata dalla passata giunta regionale umbra di centrodestra, mentre l’attuale (di centrosinistra) ha preso tempo, pressata peraltro dalla Regione Toscana che vorrebbe dirottarla sull’ipotesi Rigutino. E ora Siena Ideale prova a coinvolgere la Regione Umbria in un ragionamento alternativo legato alle indicazioni tecniche che, dal tavolo ministeriale, puntano su Creti-Farneta.

Orlando Pacchiani