Siena-Firenze, disagi sulla linea ferroviaria

La novità per ora interesserà a metà la nostra provincia, ma comunque non è da sottovalutare. Il raddoppio della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo è il primo tassello di quella che potrebbe essere una piccola rivoluzione nei collegamenti tra Siena e Firenze (ma solo se il raddoppio arriverà fino al capoluogo, oltre all’elettrificazione). E i lavori procedono, dopo una lunga attesa. Sabato 22 e domenica 23 i treni del Regionale in transito sulla Firenze-Empoli-Siena subiranno cancellazioni tra Empoli e Granaiolo. "Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio – annuncia Rfi in una nota – è stata prevista la riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Castelfiorentino che non prevedeno la fermata di Ponte a Elsa". I viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli. Così come quelli da Firenze per Siena potranno prendere il treno fino ad Empoli e usare l’autobus tra Empoli e Castelfiorentino.

In partenza da Granaiolo verso Siena può essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo è diretto ad Empoli/Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l’autobus fino ad Empoli.

Previste inoltre corse con bus tra Poggibonsi, Siena ed Empoli in alcune fasce orarie della giornata. "I tempi di percorrenza dei viaggi in bus – si annuncia – potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida".

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Programmate analoghe interruzioni anche nei fine settimana 22-23 marzo e 17-18 maggio. Disagi non da poco, che colpiranno anche un’utenza turistica soprattutto nei prossimi due fine settimana, ma che sono necessari per realizzare un’opera fondamentale per i collegamenti ferroviari da e per Siena.