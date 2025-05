Siena, coltello nascosto in centro: trovato in via del Paradiso

Siena, 4 maggio 2025 – Un coltello. Si vede bene che è da cucina. Di quelli affilati. E appuntiti. Nulla di strano, in ogni casa ci sono per tagliare la carne e il pane. Meno consueto il fatto che sia stato trovato in strada. In pieno giorno. Mentre i bambini delle Contrade, ieri dalle 10 a mezzogiorno, si divertivano a prendersi cura del loro rione, guardati a vista da addetti ai piccoli, priori e genitori. La scoperta è avvenuta in via del Paradiso. La stessa strada in cui, ad aprile, la polizia aveva scovato e sequestrato due lunghi coltelli da cucina, a margine di un intervento per le intemperanze di un gruppo di ragazzini davanti alla Camera di commercio, nel parcheggio dei motorini.

Il coltello trovato ieri era all’imbocco della strada, scendendo sul lato sinistro. E’ saltato fuori quando per riordinare il rione hanno spostato un mattone. Visti gli episodi accaduti nelle scorse settimane e la vigilanza speciale a cui la direttrice piazza Matteotti-piazza Gramsci è sottoposta dopo le risse, è stata correttamente chiamata la polizia. Una volante è arrivata in via del Paradiso chiedendo informazioni sulle modalità del rinvenimento. Accanto ad un contatore, per l’esattezza, all’interno del qualche c’era una maglia con delle macchie rosse, è stato spiegato agli agenti. Era però già dentro i sacchi dei rifiuti.

Quindi ormai ’contaminata’, per quanto attiene alle impronte. Il coltello invece è stato preso con i guanti indossati da tutti i partecipanti all’iniziativa. Infatti è stato portato via dagli agenti che potrebbero risalire, magari attraverso le telecamere, a chi l’ha messo lì. Difficile che sia scivolato a qualcuno anche perché in quel punto non ci sono ristoranti o attività enogastronomiche. S’indaga. L’inchiesta sulle risse e sugli eccessi che hanno scosso la città è ancora in pieno svolgimento.