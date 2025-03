Scaramelli: "Sblocca Siena per le infrastrutture"

Undici punti per rilanciare lo ’Sblocca Siena’, un programma di interventi per le ’Infrastrutture che creano sviluppo’. Non è ancora campagna elettorale ma ci siamo quasi e Stefano Scaramelli, vice presidente del Consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, lancia quello che sarà uno dei temi forti del confronto. Partendo da una certezza, in questi tempi in realtà ancora di attesa: "Italia Viva continuerà a essere saldamente nel centrosinistra, come è stato in questi anni quando è stato spesso determinante – afferma –. Andiamo avanti sulle cose da fare in Consiglio, come deciso a dicembre nell’accordo con il Pd. Poi inizieremo a parlare di elezioni".

Quando magari ci saranno indicazioni anche sulla candidatura alla presidenza (quella di Giani non sembvra in discussione) e soprattutto sulla coalizione, con il dilemma 5 Stelle da risolvere.

Intanto allora focus sulle infrastrutture, con Scaramelli affiancato da Giuseppe Stiaccini (sindaco di Castellina in Chianti e consigliere provinciale) e Pietro Savorgnan per l’area senese. L’elenco degli interventi da ’sbloccare’ comprende l’aeroporto di Ampugnano, i collegamenti ferroviari Siena-Roma e Siena-Arezzo, le fermate dell’Alta Velocità a Chiusi. Ancora, il completamento del raddoppio della Siena-Grosseto, l’adeguamento della Siena-Firenze, la Nuova Cassia tra Monteroni e Monsindoli, il Lotto 0 della Due Mari, Siena, le nuove viabilità in Valdelsa, Valdichiana e Chianti per alleggerire il traffico dei centri abitati, il ponte Nove Luci in Valdorcia, tra Pienza e Castigion d’orcia, la realizzazione di nuovi impianti di risalita in Amiata di proprietà pubblica.

"Per ognuno di questi punti – afferma Scaramelli – abbiamo risposte concrete, a partire dall’attivazione di Toscana aeroporti per Ampugnano. In generale, Siena ha bisogno di sfide competitive anche per affrontare le crisi del commercio e del lavoro".

Alla Regione, Scaramelli riserva una tirata d’orecchi per quanto riguarda il collegamento diretto Siena-Roma: "Finora è arrivato un treno Blues, ne mancano altri due, ma la giunta deve lavorare di più e meglio per ottenere la fornitura completa e dare il via al servizio". Il treno ibrido dovrebbe consentire di raggiungere Roma in poco più di due ore, transitando dalla linea senese non elettrificata a quella veloce, trovando il giusto inserimento.

O.P.