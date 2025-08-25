Bondi, FI: "Infrastrutture, una priorità"

"La carenza infrastrutturale della provincia di Siena è, forse, il primo ostacolo a un serio incremento dello sviluppo economico del nostro territorio". È quanto afferma Lorenza Bondi, capogruppo di Forza Italia al Comune di Siena e capolista per Forza Italia a Siena e provincia alle elezioni regionali.

"L’affrontare il tema dei collegamenti, soprattutto quelli maggiormente strategici, necessita di lunghezza di sguardo che, dato lo stato oggettivo a oggi delle infrastrutture sul territorio della provincia di Siena, evidentemente non c’è stato – afferma Bondi –. Bisogna essere realisti e avere chiaro che un riassetto infrastrutturale non lo si mette a terra in qualche mese. Quindi la parte ‘ideativa’, la visione che si vuole avere per lo sviluppo del territorio, diventa centrale. Senza quella i progetti non arrivano e, di conseguenza, neanche le opere".

Bondi osserva che "Siena capoluogo, in particolar modo - ma non solo - sembra essere stata scientemente tenuta isolata. Forse in virtù di quell’autoreferenzialità degli anni dei soldi a pioggia (finiti da tempo per politiche poco lungimiranti del centrosinistra. Altro dato oggettivo, sennò ci sarebbero stati ancora). Treni collegati direttamente con Roma, un ripensamento serio della Siena-Firenze, sono tra le maggiori richieste che come Forza Italia abbiamo raccolto sul territorio in questi mesi di campagna di ascolto.

Se il governo regionale Pd in tutti questi anni non ha dato prospettive di visione strategica, difficile pensare che potrebbe farlo soprattutto dopo l’accordo con il Movimento 5 Stelle".