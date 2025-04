"Sboccia l’estate" arte e cultura dal 21 giugno

Musica, teatro, cinema. Torna la rassegna ‘Sboccia l’estate’, che anche quest’anno partirà il 21 giugno e accompagnerà senesi e turisti per tutta la bella stagione. Mentre si conclude la programmazione invernale dei Teatri di Siena, il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, in scena in questi gironi con ‘Il Gattopardo: il ritorno di Angelica’ insieme a Vittoria Belvedere, ha presentato con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, una prima parte della programmazione del festival estivo.

La prima cittadina, per l’occasione, ha voluto commentare così la conclusione della programmazione invernale: "Si chiude una stagione trionfale, che ha riportato i senesi e non solo a teatro. Merito delle scelte del nostro direttore artistico Bocciarelli, e merito anche della mia scelta di volerlo qui a Siena". Si chiude una stagione e se ne apre subito un’altra, che nasce dalla collaborazione con le grandi realtà musicali del territorio: Accademia Chigiana, Siena Jazz e Amat. Il programma si aprirà sabato 21 giugno con Sebastiano Somma e lo spettacolo ‘Lucio incontra Lucio’, in piazza San Francesco, dedicato a due grandi artisti: Lucio Battisti e Lucio Dalla. Domenica 22 giugno Massimo Reale interpreterà ‘L’uomo sottile’ nel Cortile del Podestà, dove lunedì 23 giugno si svolgerà lo spettacolo ‘Madri’, lettura scenica in tre lingue a cura di Angels Aymar. Spazio poi alla grande musica e al cinema nel mese di luglio, con tanti eventi in Piazza del Campo. Appuntamento venerdì 18 con il tradizionale concerto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana. Dalla musica sinfonica a quella corale con ‘Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana di Carl Orff’, in occasione del novantesimo anniversario della fondazione dell’Unione Corale Senese ‘Ettore Bastianini’, in collaborazione e con la produzione di Amat, domenica 20 luglio. In collaborazione con Terre di Siena Film Festival, lunedì 21 luglio la proiezione del film di Bernardo Bertolucci ‘Io ballo da sola’ e il giorno dopo, martedì 22 luglio, il concerto di Antonella Ruggiero ‘Ruggiero canta Battiato’. Sempre in Piazza del Campo anche il grande evento in collaborazione con il Siena Jazz per giovedì 24 luglio: il concerto ‘Food’ di Paolo Fresu & Omar Sosa. Una nuova proiezione venerdì 25 luglio con il film ‘The Opera! Arie per un’eclissi’, scritto e diretto da Paolo Gep Cucco e Davide Livermore. Il Balletto di Roma torna a Siena con lo spettacolo ‘La Dernière Danse?’, opera coreografica del Maestro Micha Van Hoecke sabato 26. E lunedì 28 luglio, appuntamento con l’opera lirica e ‘La Traviata’ diretta dal Maestro Andrea Severi. Questa è soltanto una parte degli eventi, che si sposteranno anche nelle altre zone della città, come la Fortezza, dove il 10 agosto, per esempio, si esibirà Cinzia Leone con ‘Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati’.

Riccardo Bruni