San Gimignano e la solidarietà. Misericordia sempre in prima fila. Ripartono i corsi di primo intervento

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano è sempre in cammino nel lungo viaggio di solidarietà e molto altro cominciato nel 1792 per aiutare i più fragili, sofferenti, bisognosi e, purtroppo di questi tempi, dare una mano a chi vive in povertà. E come sempre maniche rimboccate per i volontari-confratelli della pia istituzione di carità delle torri e soprattutto con la preziosa e silenziosa assistenza della Caritas. Anche in questo spicchio di terra virtuosa dentro e fuori le mura si incontra la preoccupante realtà.

Misericordia di aiuto agli altri come il primo giorno e proprio in questi giorni, da martedì 11 febbraio alle 21,30 nella sede-ambulatorio di via San Matteo, spiega in una lettera aperta alla comunità e ai confratelli e consorelle il governatore Giacomo Bassi, riprendono le lezioni del primo corso, gratuito aperto a tutti, di soccorritore a livello di base con esperti medici e paramedici.

"Per onorare al meglio l’Anno Santo – aggiunge Bassi – , la nostra Misericordia in occasione della giornata dell’Anno Giubilare del Volontariato del 9 marzo, ha organizzato un viaggio-pellegrinaggio a Roma in piazza San Pietro alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco".

Dalla Misericordia di via San Matteo ricordano che è aperto il bando nazionale sul Servizio Civile riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni dove sono previsti, tre posti per la Misericordia. Per avere maggiori informazioni e presentare la domanda sia alla sede 0577940367 oppure 3473613029. Inoltre alla fine di marzo o nei primi giorni di aprile è previsto il taglio del nastro della nuova e attrezzata ambulanza del 118.

