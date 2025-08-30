San Gimignano al top. Parcheggi completi

Si parla di calo di presenze in fatto di turismo anche se lieve. Lo dicono i quattro parcheggi di auto con circa 800 posti in cui hanno fatto sosta 324mila auto e 10.755 bus turistici. Diciamo subito che San Gimignano e turismo sono accoppiata vincente calo o non calo. Con i primi turisti che hanno fatto capolino dai primi anni del novecento quando di forestieri si contavano sul palmo di mano d’oltre manica e poco oltre i confini europei per alloggiare nelle locande del tempo (Leon Bianco, Bel Soggiorno, La Cisterna ). Di americani neppure l’ombra. Ma questa oramai è un’altra storia della città delle torri di come il turismo del nuovo secolo sia per gli inglesi, americani, tedeschi e via dicendo e delle due europee compresi i nuovi russi e gli asiatici che sono entrati dentro le mura con una media assolutamente di alto livello. E di turismo in questi ultimi periodi, escluso il Covid, San Gimignano patrimonio dell’umanità, ha ‘traboccato’. Nonostante questa flessione più fisiologica che turistica nel vero senso della parola nei primi otto mesi del 2025 che timidamente sta tornando quasi alla normalità sia nella ristorazione, negli alberghi e fra le vetrine di una certa classe e via dicendo.

"Il calo c’è stato – dicono gli operatori - di quel turismo con pochi soldi in tasca ed è mancato invece quel turismo di media alta qualità". Insomma gli americani e dintorni attesi a braccia aperte da settembre. Che sarebbe un classico. La statistica del turismo arrivato a San Gimignano dal primo gennaio, spiegano gentilmente dall’ufficio parcheggi del Comune a La Nazione il "botteghino" a Montemaggio, il parcheggio più gettonato hanno fatto sosta 324.033 e 10.755 con una punta di 126 bus in un giorno. Nel 2024 le auto in sosta 340.492, i bus 11.392. In termini di ticket ci sono varie tipologie di pagamento con una media di 2,50 euro ogni ora per la sosta di auto in per i bus se il pagamento è online sono 120 euro mentre sul posto il costo è di 190 euro al giorno in alta stagione".

Quindi calo o non calo il turismo a San Gimignano di media o di alta qualità continua spedito il suo cammino.

Romano Francardelli