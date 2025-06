Rossi e Forte: "Impegno per la comunità"

Trenta anni rappresentano l’età della piena maturità e consapevolezza, per la Fondazione Monte dei Paschi anche un’occasione per raccontare cosa è oggi e cosa vuole essere in futuro, attraverso storie ed esperienze nate grazie alla visione strategica dell’ente, già protagoniste dell’iniziativa “1995-2025 Una comunità che cresce”. Storie che spostano lo sguardo già alle sfide future. "L’attività della Fondazione – osserva il presidente Carlo Rossi – può rappresentare un punto di forza per fornire formazione, esperienza, capacità di progettazione, network, le risorse inziali per i progetti più promettenti. Fondazione Mps agisce sempre in maniera corale per il bene del territorio e della comunità. Sintetizzerei le strategie e l’operato dell’ente con alcune parole chiave: rete, coesione, giovani, innovazione e sostenibilità. È una visione che richiede un impegno collettivo e una condivisione di intenti, per garantire che ogni intervento sia mirato e abbia un valore aggiunto concreto per comunità e territorio".

"È per noi strategico e costante l’impegno – afferma il direttore generale Marco Forte – per creare competenze e capitale umano ad ogni livello e in ogni ambito di intervento: il potenziamento del distretto delle biotecnologie, il programma Ikigai per le startup, Fondazione Saihub per l’integrazione di AI e Scienze della vita, Fondazione Siena Food Lab. Un cammino raccontato ogni giorno dalle singole storie".