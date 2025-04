Novità in farmacia a Siena, ecco il robot che porta le medicineI

Siena, 17 aprile 2025 – C’è un nuovo commesso alla farmacia comunale della Stazione, ed è velocissimo. Si tratta di un robot in grado di rendere il servizio di consegna dei farmaci più snello e veloce, un magazzino automatizzato voluto da Asp Città di Siena, che gestisce le farmacie comunali. “Nell’ottica dell’innovazione e della modernità, questo nuovo robot, con delle performance incredibili, permette di risparmiare il tempo nel lavoro dei farmacisti - ha dichiarato l’assessore alla sanità del Comune Giuseppe Giordano -. Il robot permetterà di ottimizzare le operazioni di prelievo dei medicinali e velocizzare la consegna dei prodotti, ridurre le code e facilitare il lavoro dei farmacisti, permettendo agli stessi di dedicare maggior tempo al cliente. Il tutto si concretizza in una maggiore attenzione all’utenza, in una farmacia ‘vicina’: uno dei primi punti di contatto della popolazione quando ha bisogno di una prestazione sanitaria. Il merito dell’amministrazione è di sostenere questo tipo di iniziative, ma il merito principale va ad Asp Città di Siena che ha voluto innovare”.

Il magazzino automatizzato contiene oltre 4mila articoli per metro quadro, ed è in grado di controllare giacenze, rotazioni, scadenze. Promette di essere in grado di ottimizzare le operazioni di prelievo dei medicinali e incrementare la velocità di consegna dei prodotti di oltre il 20%. “Siamo davanti ad un investimento rilevante, superiore ai 100mila euro. Figlio di uno spirito di rilancio e rinnovamento che sta attraversando l’Asp Città di Siena, nel suo complesso e in specifico nel settore delle farmacie - ha spiegato Guido Pratesi, presidente di Asp Città di Siena -. Presto infatti, svolte le pratiche burocratiche, potremmo partire con la ‘farmacia dei servizi’, cioè la realizzazione, progressiva, di un luogo che non serva solo come dispensario di farmaci ma anche come presidio socio sanitario polifunzionale. In questo ambito, il robot servirà a velocizzare i tempi del servizio nei confronti della clientela e gestire in maniera più efficiente il magazzino della farmacia”.

“Come Asp – conclude Pratesi – voglio fare un doveroso ringraziamento al personale delle farmacie, che sta vivendo questo momento con particolare slancio e senso di partecipazione aziendale”.