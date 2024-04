Un robot per la farmacia. Rivoluzione domotica: "Servizi più efficienti"

Via libera alle linee di indirizzo da parte dell’amministrazione comunale per l’ampliamento della farmacia comunale con allestimento in domotica. La Fucecchio Servizi ha presentato infatti la proposta di finanziamento volto ad efficientare la gestione della farmacia: un completo rifacimento comprendente, da un lato l’ampliamento dell’area di vendita e quindi l’acquisto di nuovi arredi, e dall’altra la fornitura del magazzino robotizzato. I costi stimati dell’intervento, come da quadro economico ammontano a complessivi 285mila euro di cui 154.660 occorrenti per l’efficientamento del magazzino, mentre il restante importo servirà alla realizzazione delle opere edili, impianti, arredi. Da qui – si legge – l’ intenzione della Fucecchio Servizi a procedere con la rinegoziazione del mutuo in essere, stipulato nel 2016, allungandone la durata a quindici anni, per ottenere parte di liquidità per sostenere l’investimento, in aggiunta a quanto ottenuto dai fondi liquidati con la misura del Pnrr.

L’entità del contributo comunale ammonta a complessivi 150mila euro di cui la metà già stanziata e liquidata nel bilancio di previsione 2023. L’amministrazione comunale ricorda nell’atto che la Fucecchio Servizi, in quanto società a totale partecipazione pubblica e società “in-house” del Comune di Fucecchio, deve improntare la propria azione ai principi generali della pubblica amministrazione e precisamente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità, conformandosi agli indirizzi e obiettivi generali, anche di carattere sociale, fissati dall’amministrazione di appartenenza e, compatibilmente con questi, a criteri di massimizzazione del risultato economico per l’attività avente natura meramente commerciale. In quest’ottica si inserisce il progetto di ampliamento della nuova farmacia comunale, che muove dalla volontà di ammodernare il magazzino della stessa, attraverso l’installazione di un robot meccanizzato sotto strada, perseguendo il miglioramento dei servizi resi dalla Farmacia, per aumentare il grado di soddisfazione degli utenti". L’attività di Farmacia comunale gestita dalla Fucecchio Servizi – una società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione di servizi pubblici locali – è iniziata nel mese di novembre 2009.

Carlo Baroni