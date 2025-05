Rischio idraulico. Due interventi a Siena

La giunta comunale di Siena ha approvato, in linea tecnica, i documenti di indirizzo alla progettazione riguardanti il ripristino per cedimenti delle gabbionate lungo le sponde del torrente Riluogo tra via Simone Martini e viale Pietro Toselli e la mitigazione del rischio idraulico nell’area compresa tra Vico Alto, viale Scavo e la zona ferroviaria.

"I Dip – spiega l’assessore Massimo Bianchini – hanno l’obiettivo di affidare a una figura professionale qualificata gli studi idraulici nelle aree individuate, allo scopo di localizzare le criticità e individuare possibili soluzioni. I recenti eventi meteorologici estremi hanno reso evidente la necessità di nuove strategie per mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico".

La Regione Toscana, dall’inizio di marzo di quest’anno, ha avviato la fase di censimento dei fabbisogni relativi agli interventi e alle progettazioni per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico. Nella comunicazione inviata alle amministrazioni locali, la Regione ha chiarito che potevano essere inseriti sia interventi di mitigazione del rischio, che progettazioni di interventi, con relativo Dip.

La progettazione del ripristino per cedimenti delle gabbionate lungo le sponde del torrente Riluogo prevede un importo di 153.611,89, comprensivo di progettazione di fattibilità ed esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza; il progetto relativo all’area compresa tra Vico Alto, viale Scavo e la zona ferroviaria prevede un importo di 77.903,25 euro e comprende stime e valutazioni generali e il progetto di fattibilità dell’area di interesse comunale. La cifra complessiva oggetto di richiesta di finanziamento alla Regione è di 231.515,14 euro.