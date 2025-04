"Riscaldamento globale, anche in Antartide aumento delle temperature"

Per conoscere in maniera più approfondita il tema del cambiamento climatico, abbiamo intervistato la dottoressa Grimaldi, glaciologa e referente dell’ultima spedizione invernale alla base italo-francese Concordia in Antartide.

Conferma che la Terra soffre per l’impatto antropico e per il conseguente riscaldamento climatico? "Grazie allo studio delle calotte di ghiaccio presenti in Antartide abbiamo potuto notare che c’è una relazione tra l’impatto antropico e il riscaldamento globale. Il ghiaccio marino antartico mostra una tendenza generale alla diminuzione mentre è stato registrato un aumento delle precipitazioni nel continente. Le carote di ghiaccio antartiche forniscono delle registrazioni di variazioni climatiche passate che dimostrano l’accelerazione del riscaldamento negli ultimi decenni; le misurazioni satellitari confermano la perdita di massa delle calotte glaciali e la diminuzione del ghiaccio marino".

Portate avanti diversi progetti in Antartide, oltre a quelli legati all’ambiente, vedi quelli di biomedicina: di cosa trattano? "I progetti di biomedicina sono condotti dall’ESA (European Space Agency). Studiano il cambiamento fisiologico e psicologico di noi scienziati che trascorriamo un periodo molto lungo in questo continente ghiacciato. All’interno della Concordia è presente una palestra poiché dagli studi è emerso che gli scienziati che trascorrono continente molti mesi in questo continente sono soggetti alla perdita della massa muscolare e della reattività, questa è quindi necessaria per mantenere in forma il loro fisico".