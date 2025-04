Rebus intelligenza artificiale . Quale futuro per le nuove generazioni?

Che cos’è l’intelligenza artificiale (IA)?L’IA è una tecnologia che permette lo sviluppo dell’interazione tra uomo e macchina, o tra due macchine.

Come influirà dunque l’IA nel futuro nel mondo del lavoro?E’ quasi certo che nel futuro l’IA andrà a cambiare o sostituire alcuni mestieri, come la segretaria, l’autista e l’analista di mercato, contribuendo quindi a un aumento della disoccupazione. Probabilmente le nuove opportunità di lavoro che essa creerà, saranno di gran lunga superiori a quelle che verranno eliminate, anche se richiederanno competenze più elevate. Di conseguenza i salari saranno più alti. Alcuni studiosi sostengono che per lo sviluppo di questa tecnologia ci vorranno tanti anni e più di 1.7 milioni di lavoratori nel campo dell’informatica. Se l’IA dovesse sostituire alcuni o tutti i lavori manuali, aumenterebbero le risorse economiche delle ditte; ma probabilmente,quest’ultima non potrebbe sostituire, alcuni lavori come quelli creativi o che riguardano le emozioni. L’IA è anche molto usata in campo medico, data la sua grande precisione e la grande velocità nell’analizzare molti dati per formulare una diagnosi e anche nel campo alberghiero, come personale negli hotel di vari paesi tra cui l’Italia. L’IA sta progredendo nello sviluppo di droni automatici in campo bellico.

Cosa cambierebbe nelle persone dopo lo sviluppo di questa nuova IA?Tutte queste innovazioni potrebbero migliorare le condizioni di vita cittadine oppure peggiorarle. Il probabile infatti l’aumento dei salari, potrebbe portare a un accrescimento delle differenze socio-economiche tra cittadini o connazionali. Come conseguenza a livello governativo potrebbe portare a una centralizzazione dell’autorità decisionale. Si discute molto spesso sul fatto che l’IA venga utilizzata in modo improprio o non regolamentato. Quindi la preoccupazione principale della società è l’integrazione delle intelligenze artificiali e come possano riuscire a integrarsi nella società. Per farlo bisognerebbe regolamentare con delle leggi le libertà e i diritti delle persone, perché non vengano compromessi.

Quali sono le paure?Le persone hanno soprattutto paura che l’IA ci possa scatenare una guerra contro, dato il grande utilizzo per scopi bellici e i vari film che trattano l’argomento, ma questo non vuol dire che l’IA arriverà un giorno ad aprire il fuoco contro il genere umano.