Rapina con accoltellamento, arrestato un ragazzo di 18 anni

Montepulciano (Siena), 7 maggio 2025 – Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. Il giovane, nato in Bulgaria e residente a Montepulciano per gli inquirenti avrebbe preso parte insieme a un altro ragazzo, minorenne, alla rapina del 19 marzo in una pizzeria-kebab di Torrita di Siena finita con l'accoltellamento di un dipendente del locale: quest'ultimo avrebbe reagito ai malviventi venendo ferito e riportando uno sfregio permanente al volto.

In base alle indagini svolte dai militari di Torrita e Montepulciano, l'arrestato, insieme all'altro ragazzo per il quale procede la magistratura minorile, sarebbe entrato nel locale travisato e "utilizzando una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso e un coltello, si" sarebbe impossessato di 5.300 euro "non prima di aver colpito" il dipendente "con plurime coltellate e con il calcio della pistola".

Le indagini avevano portato ad aprile scorso alla denuncia dei due giovani.