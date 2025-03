Anziana travolta da un’auto a Staggia Senese, è in prognosi riservata

Poggibonsi (Siena), 11 marzo 2025 – Grave incidente nel centro abitato di Staggia. Una pensionata è stata investita da un’auto ed è ricoverata in prognosi riservata al policlinico delle Scotte. E’ successo in via Firenze, all’immediata periferia del paese. Ancora da accertare la dinamica. La signora, 80enne, è stata urtata da un’auto ed è caduta a terra. Poco dopo sono arrivati sul posto il 118 e una pattuglia della polizia municipale del comando di Poggibonsi. L’anziana donna è stata trasportata all’ospedale di Siena d’urgenza.

Le sue condizioni, purtroppo, sono molto critiche e i medici non hanno potuto sciogliere la prognosi. Da appurare l’esatta dinamica dell’investimento, al vaglio della polizia municipale. La via dove è avvenuto l’incidente, tra l’altro, è poco transitata e non è certo pericolosa come altre strade del territorio.

Nelle ultime ore sono accaduti altri tre incidenti. Il più grave in tarda serata sulla sempre più infida Siena-Firenze. Il bilancio è di un ferito lieve. Si tratta di un tamponamento tra due auto tra gli svincoli di Colle Nord e Colle Sud in direzione Siena. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati anche la stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. Trattandosi di un’arteria particolarmente trafficata si sono formate da subito lunghe code e la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo un’ora.

Senza conseguenze per gli occupanti, invece, gli altri due incidenti: uno in via Pisana, alla periferia di Poggibonsi, e uno nei pressi di Maltraverso, sulla 68 per Colle.

Strade valdelsane, dunque, ancora teatro di numerosi incidenti. Nel lungo elenco delle strade extraurbane più pericolose fanno parte la Palio, la 68 della Cassia per Barberino Val d’Elsa, la Cassia per Castellina in Chianti, la ex ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la nuova 429 da Poggibonsi per Empoli. Tutte strade ad alta densità di traffico, usurate, con tante curve (soprattutto la Cassia per Barberino) e che pertanto necessitano quanto prima di adeguate ristrutturazioni. Un fronte, quello della viabilità della nostra provincia, critico da anni e come tale bisognoso di interventi. Ma non di interventi tampone.