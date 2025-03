Tampona e ferisce una donna poi scappa, denunciato 50enne e auto confiscata

La Spezia, 11 marzo 2025 – Provoca incidente con feriti e fugge: identificato e denunciato da un agente della polizia locale spezzina fuori servizio.

La scorsa settimana, un uomo, alla guida di una vecchia Jaguar, nel percorrere il viale Italia ha tamponato violentemente l’autovettura che gli marciava davanti, condotta da una donna che ha riportato lesioni. Le telecamere della zona hanno immortalato il momento: l’uomo, sceso dal veicolo, si è avvicinato all’infortunata suggerendo di accostare per non intralciare il traffico ma, appena risalito in auto, ha ingranato la marcia e si è allontanato a velocità sostenuta rendendosi irreperibile.

Per i rilievi è intervenuta sul posto la Squadra Infortunistica della municipale che, immediatamente, con il riscontro dei fotogrammi registrati dalla videosorveglianza, ha fornito alla Centrale Operativa del Comando di viale Amendola la targa, il modello e colore dell’auto fuggita.

La targa ha condotto al proprietario, nonché conducente, come accertato dalle foto di archivio sulla patente di guida, un 50enne residente nel Comune di Santo Stefano Magra. Ben presto, però, la Centrale della locale, effettuata ogni possibile verifica, ha riscontrato che tutte le informazioni contenute negli archivi, avevano condotto ad un vicolo cieco. L’uomo, con diversi precedenti penali e più volte denunciato recentemente anche per stalking, era di fatto un fantasma, con continui cambi di residenza e dichiarazioni di irreperibilità, risultando in sostanza senza una fissa dimora, e non rintracciabile ad alcun recapito telefonico, in quanto il numero fornito nelle diverse occasioni alle forze di polizia era stato disattivato.

Come nel gioco delle scatole cinesi però, la polizia locale ha continuato a procedere a ritroso grazie alla collaborazione e alla rete di informazioni in possesso delle diverse forze dell’ordine. Le indagini hanno toccato i territori di Albiano Magra, Santo Stefano Magra, Riccò del Golfo e Vezzano Ligure, ma sempre con esito negativo. L’irreperibilità del soggetto è terminata però ieri pomeriggio quando, una sovrintendente della municipale, terminato il turno di servizio e con ben impresso nella mente il volto del fuggitivo, lo ha riconosciuto vicino ad un supermercato di Santo Stefano Magra.

Senza perder tempo, mentre attendeva che l’uomo uscisse, ha contattato la polizia locale di Santo Stefano e la vicina stazione dei carabinieri così che, quando l’uomo è risalito in auto, proprio la vecchia Jaguar, lo ha seguito a distanza mantenendo il contatto con le forze di polizia avvertite poco prima, fino a quando all’uomo è stato sbarrato il passo da un’auto di servizio della municipale di Santo Stefano Magra. Tutte le circostanze hanno trovato riscontro ed a carico del 50enne sono state verbalizzate le violazioni amministrative per guida di veicolo non revisionato e già posto sotto sequestro perché privo di assicurazione con conseguente confisca definitiva. Condotto poi al Comando della Locale spezzina dai colleghi di Santo Stefano l’uomo, che peraltro aveva zero punti sulla patente di guida, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i gravi reati di fuga ed omissione di soccorso dopo aver cagionato incidente con lesioni alla controparte.