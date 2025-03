Raccolte le firme per il ripristino dei cassonetti

Hanno consegnato la petizione, con un centinaio di firme, direttamente nelle mani dell’assessore all’ambiente Barbara Magi. Un nutrito gruppo di residenti nelle vie Doccia e Socino, fuori porta Camollia, ha così inteso protestare per la rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, che costringe ora a utilizzare solo quelli in viale Vittorio Emanuele. "La nostra comunità in via Doccia, via Socino e Passaggio di Doccino – si legge nella lettera – è composta da molte famiglie, con persone anziane e disabili. Purtroppo, i cassonetti della zona sono stati rimossi in data 21 febbraio, ciò ha creato problemi significativi". Nel documento si chiede il ripristino del precedente servizio di raccolta rifiuti e che "i cassonetti vengano rimessi nelle vecchie postazioni, considerando anche che quelli in viale Vittorio Emanuele sono pericolosi per l’elevato traffico, difficili da raggiungere e complicati da usare per le persone anziane. Facciamo appello alla vostra comprensione e al vostro senso civico, considerate il benessere della nostra comunità".

Nella petizione si chiede anche che "il servizio di raccolta sia effettuato tutti i giorni e non tre volte alla settimana, perché secondo l’Oms l’accumulo di rifiuti può portare a una serie di problemi di salute e a un incremento del rischio di malattie tra la popolazione". Nell’incontro con l’assessore sarebbe stata prospettata l’installazione della nuova tipologia di cassonetti in viale Vittorio Emanuele, ma non il ritorno all’installazione tra via Doccia e via Socino.

Oralndo Pacchiani