Raccolta rifiuti e spazzamento. Anticipati la mattina o di sera

Sei Toscana è la prima azienda ad adeguarsi all’ordinanza regionale sul ’rischio calore’ per chi lavora all’aperto, adottando una serie di misure organizzative per garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale salvaguardando, al tempo stesso, la salute e la sicurezza dei propri operatori.

In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dalla Regione e recependo le indicazioni di Inail, l’azienda informa che alcuni servizi previsti nelle ore più calde della giornata potrebbero subire modifiche così da garantire la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore.

I servizi manuali come raccolta, spazzamento e svuotamento cestini potranno essere anticipati alla mattina oppure riorganizzati in orario serale, in modo da evitare l’esposizione degli operatori nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute.

Resteranno invariati, invece, tutti i servizi di raccolta domiciliare porta a porta: giorni e orari di conferimento dei rifiuti non subiranno variazioni. Nessuna modifica neppure per gli interventi in occasione di eventi, mercati e attività di decoro nei centri storici.

"Abbiamo attivato una procedura per tutelare i nostri operatori, tenendo conto dei rischi legati al caldo – dice il direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia –. L’attenzione alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori resta una priorità, così come la volontà di assicurare servizi puntuali e di qualità".