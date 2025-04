"’PopUp’ per rivitalizzare il tessuto sociale e il commercio nel centro"

"Un segnale di rinascita per Chiusi". Così viene definito il progetto PopUp, un’iniziativa destinata a rilanciare il commercio e a vivacizzare il centro storico. Un progetto che ha già suscitato l’interesse di trenta attività commerciali e artigianali pronte a trasformare locali sfitti in spazi attrattivi per residenti e turisti. Nei prossimi giorni avverrà la consegna dei locali ai popupper selezionati. Il Comune di Chiusi sta sostenendo l’iniziativa, con un focus su sostenibilità, innovazione e qualità dei progetti presentati. Il sindaco Gianluca Sonnini ha detto: "Stiamo creando un’opportunità unica per il nostro centro storico. Vogliamo attività che non solo offrano servizi, ma che arricchiscano anche il tessuto sociale della comunità". Il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno comunale, alla disponibilità dei proprietari degli immobili e alla collaborazione con Confesercenti Chiusi. Un aspetto rilevante è la partecipazione di giovani imprenditori, prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, con una significativa presenza femminile. Per incentivare l’iniziativa, il Comune ha reso disponibili gli spazi senza oneri di affitto per i primi cinque mesi, facilitando così nuove aperture e stimolando la creatività. L’evento di inaugurazione avrà luogo nel primo weekend di maggio, con il taglio del nastro previsto per sabato 3 maggio alle ore 15:30. Durante quel fine settimana, i 12 fondi interessati apriranno le loro porte al pubblico, accompagnati da una serie di eventi e dimostrazioni che coinvolgeranno tutti i partecipanti. Queste attività si svolgeranno non solo durante l’apertura, ma continueranno per i cinque mesi successivi, arricchendo il calendario del centro storico. L’amministrazione comunale considera PopUp un modello di sviluppo sostenibile che unisce commercio, cultura e innovazione. Al termine della prima fase sperimentale, prevista per ottobre 2025, verranno valutati i risultati per pianificare ulteriori iniziative. Massimo Montebove