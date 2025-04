Poggibonsi e il suo futuro. E’ diventa realtà la prima ‘Comunità Energetica’

Diventa realtà a Poggibonsi la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER), presidente Flavio Rugi, a cui è già possibile aderire. "E’ un obiettivo importante all’interno di percorso avviato nel mandato precedente grazie al lavoro di cittadini e cittadine, imprese, amministrazione e altri soggetti del territorio – dice la sindaca – e dopo la costituzione della CER è stato necessario completare un iter burocratico complesso che finalmente, nella prima parte del mese di aprile, ha portato all’accreditamento della comunità energetica". La CER Poggibonsi è stata registrata e, con il supporto dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) - Coordinamento CER Regione Toscana, è stata accreditata al GSE (Gestore Servizi Energetici). Afferma il vice sindaco, Fabio Carrozzino: "Stanno già giungendo nuove richieste d’ingresso e non può che farci piacere perché questo è l’obiettivo, coinvolgere, includere e ampliare questa opportunità e i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali". Le CER infatti sono associazioni tra produttori e consumatori di energia finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. Sono basate sulla partecipazione aperta e volontaria dei soci i quali devono essere collegati alla stessa cabina primaria di distribuzione. I membri della CER sono i consumatori finali (intestatari di un POD/contatore) che producono e consumano energia elettrica rinnovabile. I componenti di una CER possono essere produttori (producer), consumatori (consumer) o prosumer, ovvero coloro che possiedono un proprio impianto di produzione di energia, una parte della quale viene auto-consumata e una parte messa a disposizione di tutti i soci della CER. "Cittadini, imprese ed enti - aggiungono sindaca e vice sindaco - possono partecipare alla produzione, alla condivisione e al consumo di energia rinnovabile. Un modo per affrontare insieme le sfide legate al cambiamento climatico. Ringraziamo il presidente della CER Flavio Rugi e tutto il direttivo per il lavoro svolto affinché la comunità energetica diventasse realtà. Ci incontreremo a breve per affrontare le prossime fasi e stiamo già lavorando per potenziare gli impianti di produzione e per approfondire altre esperienze nate in provincia". Intanto per aderire alla CER Poggibonsi gli interessati possono scrivere a [email protected] e ricevere tutte le indicazioni.