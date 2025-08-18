Paura Chiavassa: già dimesso: "Un po’ pigiato ma sto bene. Rimonterei su Diamante"

Il cuore oltre l’ostacolo. Ha provato a lanciarlo Mattia Chiavassa, detto Tambani, quando è arrivata la chiamata del capitano del Bruco Federico Cappannoli, dopo l’infortunio a Brigante. "Serviranno cuore sì ma anche intelligenza e mani", aveva detto quest’ultimo sapendo che Chiavassa avrebbe avuto solo due prove a disposizione con quel cavallo irruento prima dell’Assunta. Corsa terminata al secondo San Martino, con la caduta e il fantino finito in ospedale.

Come sta Chiavassa? "Sono contento di aver montato, anche con due fratture in più ci farei la firma! Voglio fare questo nella vita".

Iniziamo allora dal bolletino medico. "Mi hanno portato alle Scotte, al pronto soccorso. Però verso le 2,30 ho firmato e sono venuto via. Già a casa. Ho la frattura di un dito del piede, un po’ pigiato, quello sì, ma nulla di grave. Sono andato da uno specialista per capire come posso recuperare quanto prima".

A San Martino cosa è successo? "All’ingresso della curva il cavallo è scivolato e mi è cascato. Sono rimasto con il piede sotto".

Immagino il dolore. "Sopportabile".

Rimonteresti Diamante grigio? "Altroché. Io, ripeto, voglio fare questo lavoro".

Quando ti ha chiamato Cappannoli? "Nonostante il cavallo difficile e la situazione complicata contentissimo, anche se mi dispiace per Carlo (Sanna, ndr). C’ho creduto tanto".

Sveliamo un aneddoto che riguarda anche don Acampa. "L’ho trovato dopo la Tratta mentre venivo a casa, all’altezza della Costarella. Mi ha salutato. ’Ti faccio la benedizione di buona fortuna’, mi ha detto. E io ’Grazie, fammela, che c’è bisogno’. Quando pensavo che per me fosse tutto finito, ecco la telefonata. Naturalmente, lo voglio ribadire, mi è dispiaciuto tanto per Carlo. Che è stato tra l’altro disponibilissimo nello spiegarmi come montare un cavallo decisamente particolare e nel darmi indicazioni utili".

Come definiresti Diamante grigio? "Un bel cavallo però difficile da gestire per adesso. Poi sicuramente questo era il primo Palio, ha voluto dire. Se una volta fatto il Protocollo avrà la possibilità di tornare in Piazza sicuramente sarà diverso".

Prossimo appuntamento il palio di Asti. "Non intendo mancare".

La.Valde.