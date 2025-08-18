Palio, pazienti oncologici alle trifore. Ospiti della Fondazione Mps

Solidarietà, amicizia, partecipazione istituzionale e umana. Questi i valori dell’iniziativa promossa da Fondazione Mps che, in occasione del Palio, ha reso disponibili alcuni affacci da Palazzo Sansedoni per ospiti che si trovano in condizioni di fragilità o disabilità. Per la Carriera dell’Assunta, Fondazione Mps ha ospitato alcuni pazienti dell’associazione Aquattromani che opera nell’ambito delle attività e supporta pazienti e familiari che afferiscono al Cio (Centro di Immuno-Oncologia) e all’interno del reparto di Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretti dal professor Michele Maio.

I pazienti hanno così assistito al corteo storico e alla carriera dalle trifore di Palazzo Sansedoni, accompagnati dai dottori Francesco Anichini e Chiara Viti, che operano all’interno dell’Immunoterapia Oncologica in qualità di dietista e psicologa e che sono membri del direttivo dell’associazione Aquattromani. Tra gli altri, erano presenti il presidente, il vicepresidente e il segretario dell’associazione Aquattromani, i pazienti Fabrizio Fancelli, Gino Cavalli e Adriano Boncompagni, provenienti rispettivamente da Città di Castello (Perugia), Casalmaggiore (Cremona) e Arezzo. Ad accoglierli i vertici della Fondazione Mps, il presidente Carlo Rossi e il direttore generale Marco Forte.

"Anche durante i giorni del Palio, la Fondazione Mps mantiene il proprio impegno nei confronti dell’associazionismo e del Terzo Settore, ambito a cui dedichiamo risorse e progettualità in un’ottica di incentivo per l’innovazione sociale e crescita delle organizzazioni impegnate nel benessere collettivo– ha affermato Rossi –. Da tempo, la Fondazione Mps sostiene attivamente l’iniziativa ’Solidarietà in Campo’, agevolando la partecipazione al Palio di persone vulnerabili o appartenenti a categorie svantaggiate che, diversamente, avrebbero difficoltà ad accedere in sicurezza all’evento".

"Accogliamo con grande piacere questa iniziativa a favore dell’associazione Aquattromani e dei nostri pazienti – ha commentato il professor Michele Maio, ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Siena e direttore del Cio e del Dipartimento Oncologico dell’Aou Senese –. L’associazione Aquattromani è da molti anni al nostro fianco nella cura dei tumori e nel supporto ai pazienti e ai familiari che frequentano i nostri day hospital e i nostri ambulatori. Vederli coinvolti nell’evento ci rende ancora più orgogliosi del lavoro che quotidianamente portiamo avanti".