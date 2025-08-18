La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaPalio, pazienti oncologici alle trifore. Ospiti della Fondazione Mps
18 ago 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Palio, pazienti oncologici alle trifore. Ospiti della Fondazione Mps

Palio, pazienti oncologici alle trifore. Ospiti della Fondazione Mps

’Solidarietà in campo’: il presidente Carlo Rossi ha reso disponibili alcuni affacci di Palazzo Sansedoni. Porte aperte all’associazione Aquattroman che aiuta le persone in condizioni di fragilità o disabilità.

Gli ospiti dell’Associazione Aquattromani con i vertici della Fondazione Mps, presidente Carlo Rossi e direttore generale Marco Forte a Palazzo Sansedoni

Gli ospiti dell’Associazione Aquattromani con i vertici della Fondazione Mps, presidente Carlo Rossi e direttore generale Marco Forte a Palazzo Sansedoni

Per approfondire:

Solidarietà, amicizia, partecipazione istituzionale e umana. Questi i valori dell’iniziativa promossa da Fondazione Mps che, in occasione del Palio, ha reso disponibili alcuni affacci da Palazzo Sansedoni per ospiti che si trovano in condizioni di fragilità o disabilità. Per la Carriera dell’Assunta, Fondazione Mps ha ospitato alcuni pazienti dell’associazione Aquattromani che opera nell’ambito delle attività e supporta pazienti e familiari che afferiscono al Cio (Centro di Immuno-Oncologia) e all’interno del reparto di Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretti dal professor Michele Maio.

I pazienti hanno così assistito al corteo storico e alla carriera dalle trifore di Palazzo Sansedoni, accompagnati dai dottori Francesco Anichini e Chiara Viti, che operano all’interno dell’Immunoterapia Oncologica in qualità di dietista e psicologa e che sono membri del direttivo dell’associazione Aquattromani. Tra gli altri, erano presenti il presidente, il vicepresidente e il segretario dell’associazione Aquattromani, i pazienti Fabrizio Fancelli, Gino Cavalli e Adriano Boncompagni, provenienti rispettivamente da Città di Castello (Perugia), Casalmaggiore (Cremona) e Arezzo. Ad accoglierli i vertici della Fondazione Mps, il presidente Carlo Rossi e il direttore generale Marco Forte.

"Anche durante i giorni del Palio, la Fondazione Mps mantiene il proprio impegno nei confronti dell’associazionismo e del Terzo Settore, ambito a cui dedichiamo risorse e progettualità in un’ottica di incentivo per l’innovazione sociale e crescita delle organizzazioni impegnate nel benessere collettivo– ha affermato Rossi –. Da tempo, la Fondazione Mps sostiene attivamente l’iniziativa ’Solidarietà in Campo’, agevolando la partecipazione al Palio di persone vulnerabili o appartenenti a categorie svantaggiate che, diversamente, avrebbero difficoltà ad accedere in sicurezza all’evento".

"Accogliamo con grande piacere questa iniziativa a favore dell’associazione Aquattromani e dei nostri pazienti – ha commentato il professor Michele Maio, ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Siena e direttore del Cio e del Dipartimento Oncologico dell’Aou Senese –. L’associazione Aquattromani è da molti anni al nostro fianco nella cura dei tumori e nel supporto ai pazienti e ai familiari che frequentano i nostri day hospital e i nostri ambulatori. Vederli coinvolti nell’evento ci rende ancora più orgogliosi del lavoro che quotidianamente portiamo avanti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

PalioAssistenza sanitaria