Palio, l’Aquila vince la Provaccia

Siena, 2 luglio 2023 – È stata la contrada dell'Aquila a vincere la provaccia in vista del Palio che si correrà questa sera. In partenza buono lo spunto della Contrada della Torre che ha mantenuto la testa della corsa per tutto il primo giro quando è sopraggiunta l'Aquila che ha preso la prima posizione per mantenerla fino al termine del terzo giro. Questa sera alle 19.30 la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

9:30 Prova generale all’Onda L’Onda, ieri, ha vinto la prova generale del Palio. La prova si è svolta alla vigilia della carriera del 2 luglio. I dieci popoli si sono ritrovati in piazza del Campo. L’attesa per la sfida tra le contrade di domenica cresce a dismisura. 10:00 Imponente macchina della sicurezza Imponente la macchina della sicurezza con le misure previste dal Questore di Siena, Pietro Milone, per garantire il regolare svolgimento della gara a cui assisteranno circa 15mila persone in piazza del Campo 10:10 Le contrade che si contendono il Palio Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca: sono queste le dieci Contrade che correranno il Palio di Provenzano. Le Contrade che non partecipano all'appuntamento paliesco sono Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca 10:20 Ospiti Salvini e Piantedosi 10:30 Gli ospiti stranieri Tra gli ospiti stranieri figurano: Manuel Campos Guallar, tra i proprietari del Real Madrid e business partner di Rafael Nadal; Esha Gupta, attrice indiana ex Miss India; Rob Light, produttore di numerosi artisti quali Bon Jovi, Harry Styles, Bruce Springsteen, Beyoncé; Sam Feldam, produttore di numerosi artisti tra cui James Taylor, Michael Bublé, Bryan Adams.