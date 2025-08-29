Nuova centrale operativa 118 a Siena: "Servizio più moderno ed efficiente"

Dopo Ordine delle Professioni infermieristiche, ecco Ordine dei medici e Misericordia di Siena plaudere al protocollo di intesa sottoscritto tra Comune e Asl Sud Est per la nuova centrale 118 a Siena. "Il percorso intrapreso è un segnale importante non solo per la comunità, ma anche per la professione - dichiara il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri Roberto Monaco –, un chiaro segno di attenzione nei confronti dei medici, infermieri e volontari che da anni, anzi da sempre, tutelano il diritto alla salute delle persone nei nostri territori. Una centrale di emergenza-urgenza ancora più innovativa e strutturata con tecnologie all’avanguardia può solo essere garante di un’assistenza territoriale sempre più efficace ed efficiente e fornire maggior integrazione tra ospedale e territorio".

"Accogliamo con soddisfazione la firma del protocollo – si legge nella nota della Misericordia –. Si tratta di un passo importante verso un servizio sempre più moderno, efficiente e vicino ai bisogni della comunità. Non possiamo non ricordare con orgoglio che a Siena, nel 1997, il servizio 118 mosse i primi passi anche grazie all’impegno della Misericordia: già allora la nostra sede ospitava la Centrale Operativa del numero di emergenza del distretto di Siena e Montepulciano ’222 1 99’, realizzata con il contributo delle Misericordie della provincia e dotata di strumentazioni innovative che furono successivamente acquisite dalla nascente Centrale 118 dell’Asl. Da allora molto è stato fatto e questa prospettiva rappresenta un segnale incoraggiante per un servizio essenziale per la salute e la sicurezza di tutti".