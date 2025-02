Numero record di studenti all’open day. La nuova offerta didattica e il neogreco

L’Università per Stranieri, ieri, ha aperto le porte della sede di piazza Rosselli alle future matricole, presentando la sua offerta didattica, gli ambienti di studio e i servizi agli studenti delle scuole superiori alle prese con la scelta del percorso universitario. "Quest’anno abbiamo avuto un numero di presenze record - dice Valentino Baldi, delegato del rettore all’orientamento e al disorientamento –, 260 sono stati gli iscritti, ai quali si sono aggiunti oggi tanti altri ragazzi non preiscritti. E’ un anno importante perché, dopo l’avvio del nuovo corso di studi in Plurilinguismo traduzione e interpretazione, consolideremo ora le immatricolazioni e poi dovremo confermare le iscrizioni ai nostri corsi di laurea in Mediazione linguistica culturale, Lingua e cultura italiana in contesti globali, il corso online in Lingua, letteratura e arti. L’offerta linguistica è stata ampliata con la recente inaugurazione dei corsi di neogreco e di swaili e vietnamita che portano l’offerta di lingue straniere a 16. Siamo in una fase di grande vivacità del nostro ateneo e questo ci fa ben sperare". Infine sono stati presentati i doppi titoli che vedono il nuovo accordo con Ludwig Maximilians Universität di Monaco di Baviera.