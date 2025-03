Nata nel 1965 grazie al lavoro dei volontari colligiani

L’idea di realizzare una piscina a Colle di Val d’Elsa nasce già negli anni ’50, negli ambienti del Partito Comunista colligiano. Una scelta legata agli echi delle Olimpiadi di Roma del 1960, che avevano portato grande popolarità, presso il grande pubblico, agli sport diversi dal calcio, ma anche all’antico rapporto di Colle con l’acqua. Si tratta di un progetto molto innovativo per l’epoca, che doveva unire in una sola struttura sport, musica e divertimento. L’iniziativa arriva dagli stessi cittadini, che non soltanto raccolgono fondi per il progetto, ma mettono a disposizione le proprie competenze ed il proprio tempo: gran parte del lavoro, iniziato nel 1962, infatti, sarà svolto proprio da volontari, che si recavano al cantiere dopo il termine del proprio orario di lavoro o la domenica, gratuitamente. Il 27 febbraio 1965 è inaugurata la prima parte della struttura, comprendente bar e salone. La Piscina Olimpia è ufficialmente aperta al pubblico il 15 agosto 1965. Lo stesso anno, utilizzando la struttura della piscina, nasce anche il gruppo sportivo di nuoto, al quale, solo un anno dopo, si aggiunge quello di pattinaggio, seguito da altri negli anni successivi. Il primo luglio 1977 nasce ufficialmente la Polisportiva Olimpia che li riunisce tutti. All’attività sportiva si affiancano le attività culturali: nei locali della piscina si tengono proiezioni di film, spettacoli musicali, serate danzanti, conferenze e dibattiti. Negli ultimi decenni la Piscina Olimpia è stata ampiamente rinnovata e sviluppata, ma rimane uno dei luoghi fondamentali di Colle, specialmente per i cittadini.