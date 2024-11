Operaio cade e muore investito da un’auto, stava tornando a casa

Torrita di Siena (Siena), 11 novembre 2024 – Cade dal ciclomotore, invade la carreggiata opposta dove stavano sopraggiungendo delle auto, viene investito due volte. Così Ivan Lurchak, 69enne originario dell’Ucraina, ha trovato la morte. Questa almeno la prima ricostruzione del drammatico incidente che si è verificato l’altra sera in località Guardavalle, lungo la provinciale 326 che da Sinalunga conduce a Torrita, intorno alle 22. L’uomo stava tornando a casa - risiede con la moglie proprio a Torrita - dopo aver terminato il lavoro che svolgeva in una società di costruzioni di Bettolle. Era a bordo del suo ciclomotore. Era ormai giunto a pochi chilometri da casa quando, per cause sconosciute, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

L’uomo, cadendo a terra, sarebbe finito nella carreggiata opposta, quella che corre verso Sinalunga. C’era traffico, il corpo dell’uomo ha provocato un ostacolo improvviso. Una prima auto è riuscita a schivarlo, ma la seconda non ce l’ha fatta, finendo per investire l’uomo, probabilmente anche tamponata dall’auto che la stava seguendo. Immediati i soccorsi al ferito, con la richiesta d’intervento al 118 che ha inviato sul posto i sanitari e un’ambulanza. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I carabinieri della locale stazione, intervenuti congiuntamente a quelli del radiomobile della Compagnia di Montepulciano, hanno avviato i rilievi del drammatico incidente. E nel frattempo hanno provveduto a regolare il traffico, limitando al massimo gli inevitabili rallentamenti che si sono formati sulla strada.

I rilievi, in particolare gli eventuali accertamenti medico legali, dovranno stabilire quali sono state le conseguenze letali. L’operaio è deceduto per le ferite riportate a seguito dalla caduta dal ciclomotore, oppure sono state quelle provocate dall’investimento? Saranno le autorità competenti a disporre i necessari accertamenti. Ivan Lurch lascia nel dolore la moglie che lavora a Torrita, dove la coppia era arrivata da diversi anni.