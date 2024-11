Motociclista muore nella notte, tremendo schianto a Torrita di Siena

Torrita di Siena (Siena), 10 novembre 2024 – Tragico incidente stradale ieri sera, 9 novembre, nel Senese. Poco dopo le 22 un motociclista di 69 anni è morto in seguito ai gravissimi traumi riportati in un tremendo schianto avvenuto lungo la provinciale 326, nel comune di Torrita di Siena. Il 69enne era diretto verso Sinalunga. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 con l’auto medica di Nottola e la Pubblica Assistenza di Torrita, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.