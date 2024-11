Tragico schianto tra auto e moto. Muore 18enne, ora si cercano le responsabilità

Perugia, 10 novembre 2024 – Ancora una tragedia della strada. L’ennesima. Ancora un giovane, la cui vita è stata spezzata sull’età più bella. Un ragazzo di Torgiano è morto a diciotto anni in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla strada che da Torgiano conduce a Ponte San Giovanni, all’incrocio di Ferriera. Lo schianto alle 17.30 tra un’auto, un’utilitaria condotta da un uomo residente a Brufa, e la moto in sella alla quale viaggiava il diciottenne. L’impatto è stato molto violento. L’ambulanza del 118 è arrivata nel giro di pochi minuti: il diciottenne è stato condotto a sirene spiegate al pronto soccorso del Santa Maria delle Misericordia. Ma, come detto, i traumi erano troppo gravi: è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale perugino, nonostante gli sforzi dei medici che hanno tentato il possibile per evitare il peggio. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite serie, ma è in stato di choc.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Assisi con i colleghi della Stazione di Torgiano. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto e le eventu“li responsabilità.

La notizia è piombata su Torgiano come un fulmine a ciel sereno. L’amministrazione comunale ha immediatamente deciso di annullare tutti gli eventi previsti nell’ambito della manifestazione “La guerra del sale“ in programma da ieri e che si sarebbe dovuta concludere oggi. “A causa di un grave lutto che ha colpito la nostra comunità – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Torgiano in un post apparso nella serata –, il programma della seconda giornata della manifestazione “La Guerra del sale”, previsto per domani (oggi, ndr), è stato annullato”.

Solo nella notte tra domenica e lunedì scorsi era morto un altro diciassettenne, a Castiglione del Lago, anche lui vittima di un incidente mentre era a bordo del suo motorino.