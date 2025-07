’Monteriggioni di torri si corona’. Tre giorni nel segno del Medioevo

La più antica delle feste medievali si prepara a celebrare la sua XXXII edizione. Torna ’Monteriggioni di torri si corona’, che inizia oggi con il banchetto medievale. Alle 20 nella Piazza del Castello di Monteriggioni. Poi ci saranno tre giorni di spettacolo da domani a domenica 6 luglio. Intense giornate che dal pomeriggio a sera si animeranno con spettacoli, combattimenti, rievocazioni in costume, antichi mestieri e taverne a tema.

Sarà possibile mangiare all’interno del Castello. Saranno attive taverne con ricette ispirate al medioevo. Dalla trentesima edizione il format della festa ha avuto una svolta caratterizzandosi per una maggiore condivisione con i soggetti del territorio, la durata di un solo fine settimana lungo e per i prezzi "popolari" a favore dei non residenti, mentre l’ingresso sarà gratuito fino a 10 anni, per i residenti del Comune di Monteriggioni e per i disabili.

La festa medievale conferma la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni del territorio ed artisti che vengono chiamati ad esibirsi. Si convalida, inoltre, come di consueto il rapporto con la società in house del Comune, ovvero, la Monteriggioni A.D. 1213 per l’organizzazione della complessa manifestazione.

Il manifesto: dopo Milo Manara e Tanino Liberatore, il biglietto da visita di questa edizione è stato firmato da Daniele Caluri. Illustratore e fumettista livornese. "Monteriggioni di torri si corona è un momento centrale della vita della nostra comunità ed è diventato a tutti gli effetti una parte sostanziale della nostra identità culturale – afferma il sindaco Andrea Frosini – racchiude quell’anima medievale che è del nostro Paese ed in particolar della Toscana".

"La festa medievale nel suo insieme non è una kermesse a vocazione esclusivamente locale, ma di caratura nazionale ed internazionale", afferma l’assessore alla cultura Marco Valenti.

Attesa come sempre la presenza di numerosi visitatori in arrivo da tutta la provincia e anche da fuori.

Fabrizio Calabrese