Montalcino ‘Red Line Film Festival’

Presentata ieri nella sala del caminetto dello storico Palazzo Pubblico di Montalcino la seconda edizione di “Red Line, International Film Festival”. Il concorso cinematografico si terrà nei giorni dall’11 al 15 giugno e interesserà il territorio comunale con le proiezioni che avranno luogo a Montalcino e Montisi. Saranno cinque giorni di proiezioni, masterclass, incontri, spettacoli teatrali e concerti. 33 i film in programma, a fronte di più di 600 iscrizioni ricevute in arrivo dai 5 continenti, con 5 sezioni internazionali (Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario assegnati dalla Giuria internazionale), Rural Heritage & Identity (assegnato da una giuria specifica) e Little Red (Cinema per bambini e ragazzi) dove il vincitore verrà deciso dai voti dei piccoli spettatori. Menzione speciale per la sezione cortometraggi data dai detenuti della Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze, collaborazione nata grazie a Lanterne Magiche della Fondazione Sistema Toscana. Le proiezioni serali saranno sotto le stelle, nello splendido piazzale interno della monumentale Fortezza di Montalcino, dove mercoledì 11 giugno verrà mostrato il film di apertura: Bushido, un sontuoso dramma giapponese in costume che affonda le radici nella tradizione dei Samurai. E’ stata poi individuata un’altra location straordinaria: la chiesa del Corpus Domini, nel cuore della cittadina. A Montisi, gli eventi si terranno nella sala ‘Cinema del Barrino Ombelico del Mondo’. Una selezione di altissima qualità, con opere finaliste e nominati per tutti i Festival del Cinema internazionali più importanti.

Andrea Falciani