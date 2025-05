Mercati, Luna Park e Giro d’Italia: "San Prospero assediato dalle auto"

"A San Prospero residenti costretti a vivere sotto l’assedio delle auto per dieci giorni". Non usa mezzi termini Carlo Marsiglietti, noto medico senese ed ex consigliere comunale di ’Impegno civico Siena’, che proprio a San Prospero vive con la famiglia: "Non ne possiamo più, ormai è diventato impossibile parcheggiare. Per i prossimi dieci giorni nel quartiere ci sarà una tale concentrazione di eventi, da rendere la vita veramente difficile a noi residenti". Marsiglietti snocciola l’elenco delle manifestazioni, che hanno preso il via già dalla giornata di venerdì: "Questo week-end c’è il Mercato dei Fiori, al quale domenica (oggi, ndr) si aggiunge il Mercato straordinario dalle 7 alle 19. Ieri c’è stata poi l’apertura del Luna Park, con un’ora di accesso gratuito alle giostre... Il delirio".

E le prospettive per la prossima settimana non sono migliori: "In attesa della tappa a Siena del Giro d’Italia, pur tenendo conto dei lavori in corso all’ex campino di San Prospero, i parcheggi di Fortezza e dello Stadio funzioneranno a singhiozzo – continua l’ex consigliere comunale –. Ad aggravare la situazione per i residenti, il fatto che non sarà possibile sostare nei posteggi di via Veneto e negli spazi disponibili dell’ex campino dalle 14 di sabato 17 maggio fino alle 24 di domenica 18 maggio". Ma non finisce qui: "Hanno organizzato le due navette (chiamate Coppi e Bartali) per convogliare la gente dai parcheggi esterni fino a qui, senza preservare alcuna zona per chi a San Prospero vive o lavora. Il quartiere quindi la prossima settimana non sarà più una zona residenziale, ma un punto di sbarco".

Del resto, trattandosi di un’area con la maggior parte delle abitazioni che risale agli anni Trenta, pochissimi hanno la fortuna di avere un garage. "E’ impossibile parcheggiare anche solo in prossimità della propria abitazione – rincara la dose Marsiglietti –, perché è tutto occupato. Molti sono pensionati che non hanno quindi un orario di lavoro da osservare, ma per gli altri diventa un incubo anche solo pensare di spostare l’auto per andare a fare la spesa".

L’ex consigliere civico ricorda: "L’anno scorso, con il passaggio delle Strade Bianche, su mia indicazione, l’amministrazione comunale aveva fatto una cosa buona, togliendo il divieto di sosta per la pulizia ". Ma tornando alle prospettive per i prossimi giorni, Marsiglietti tuona: "Siccome appena si libera un parcheggio, viene subito occupato, ormai noi residenti lasciamo l’auto dove capita con un bigliettino per essere chiamati in caso ci fosse la necessità di spostarla. Lo ripeto, è impossibile pensare di andare avanti così tutta la prossima settimana". Infine: "Gli eventi non si fanno per avere visibilità – è la conclusione –. Prima di organizzarli bisognerebbe infatti conteplare anche quelle che sono le ragioni e le prerogative dei residenti, che non possono e non devono essere penalizzati".