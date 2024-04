Manuel Cavanna morto sul lavoro, due indagati per omicidio colposo

Cortona (Arezzo), 22 aprile 2024 – Ci sono due indagati per l’ipotesi di omicidio colposo dopo la morte sul lavoro di Manuel Cavanna, il 23enne di Cortona scomparso lo scorso 19 aprile mentre lavorava in un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli.

Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura di Siena ad altrettante persone. Lo rende noto il procuratore capo Andrea Boni. Cavanna lavorava per una ditta esterna e fu colpito al torace da un tubolare di ferro. La procura ha disposto il sequestro probatorio di mezzi e dell'area, inoltre gli inquirenti hanno deciso di non far effettuare l'autopsia perché la causa della morte è apparsa "certa" e "anche in considerazione dei segni esteriori presenti sul corpo del giovane e della certificazione medica rilasciata dai sanitari intervenuti".