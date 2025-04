Manifesto, l’Iis Valdichiana vince il contest

In occasione delle celebrazioni della Liberazione, la Provincia ha rilanciato il contest per la realizzazione dell’immagine simbolo: a vincere è stato l’Istituto d’istruzione superiore Valdichiana di Chiusi – classe IV grafica, realizzato dalle studentesse Sofia Poggiani, Carlotta Crestini e Martina Tuda. Il focus di questo 2025 era sulla "ricorrenza dell’80° della Liberazione dei territori dal nazifascismo e sull’idea di Liberazione, non solo come riconoscimento della libertà dei singoli e della collettività, ma come strumento di sviluppo civile, sociale ed economico". Sono arrivati 14 elaborati da tutte le aree del territorio provinciale. La Valdelsa con l’istituto Roncalli di Poggibonsi, l’area senese con l’Istituto Bandini di Siena e il Cpia Siena 1 e la Valdichiana con l’Iis Valdichiana di Chiusi.

"Tanti elaborati e tutti significativi, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse manifestati dalle scuole che hanno risposto al contest, cogliendo questa opportunità per riflettere con gli studenti e le studentesse per riflettere sul 25 aprile e per elaborare in maniera creativa la loro interpretazione", ha detto il consigliere provinciale Fabrizio Nepi.

L’elaborato selezionato è stato utilizzato per la stampa del manifesto ufficiale delle celebrazioni. Inoltre, per valorizzare l’impegno di tutti e tutte le partecipanti, gli elaborati saranno esposti nella galleria della Coop Grondaie di Siena.