Maltempo, paura a Poggibonsi per un’auto nel fiume. Torrenti esondano, animali a rischio

Poggibonsi (Siena), 4 giugno 2023 – Paura anche a Poggibonsi per il maltempo. E’ qui, oltre che a Badesse, che si sono registrati i problemi maggiori. sono esondati sia lo staggia che il torrente Carfini.

L’auto nel fiume

In zona Bernino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con i sommozzatori per un’auto finita nello Staggia: il veicolo era stato trascinato dalla piena e si è temuto per il coinvolgimento di persone, finché fortunatamente il proprietario è stato rintracciato e l’allarme è rientrato. L’auto è stata poi faticosamente rimossa. Il ponte era stato chiuso in via precauzionale sabato sera dalla polizia municipale.

I cani salvati

L’esondazione dello Staggia a Castellina Scalo aveva portato anche all’interruzione del servizio ferroviario, tornato regolare domenica mattina. anche le zone di Magione e Strolla sono state allagate. Ed è stata ua notte di duro lavoro anche per salvare gli animali: nella zona lungo il torrente, infatti, ci sono molti orti e quasi in tutti gli orti c’è un cane, spesso tenuto in un recinto che complice l’esondazione poteva trasformarsi in una trappola mortale. I volontari – tra cui l’Anpana – hanno salvato almeno tre cani, uno purtroppo è stato recuperato morto. E il Comune lancia l’appello: “I proprietari degli animali tenuti in spazi vicini ai corsi d'acqua sono invitati a recuperarli e a metterli in sicurezza visto il perdurare dell’allerta”.

L’acqua torbida

Acque Spa ha fatto sapere che a causa di un guasto dovuto al maltempo sono in corso fenomeni di torbidità nell'acqua. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.