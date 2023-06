Maltempo nel Senese, case e aziende allagate a Badesse

Siena, 4 giugno 2023 – Maltempo nel Senese. Il violento temporale che si è abbattuto su Siena e dintorni sabato 3 giugno ha provocato ingenti danni. Alcune case e le ditte della zona industriale di Badesse sono rimaste allagate a causa della violenta bomba d’acqua di ieri.

Nella mattina di oggi, domenica 4 giugno, è partita la conta dei danni e sono scattate le operazioni di bonifica. Nei capannoni industriali molti volontari e non solo si sono adoperati per asciugare il pavimento dall’acqua e rimuovere il fango. Alcuni macchinari sono stati danneggiati. Stessa situazione per alcune abitazioni nel Senese, travolte dalle violente precipitazioni.

Ieri, sull’Autopalio, lo svincolo di Badesse lungo la Siena-Firenze, è stato chiuso per l'allagamento del sottopasso. Problemi anche lungo la Siena-Grosseto con forti rallentamenti alla circolazione nei pressi dello svincolo per Rosia sempre a causa di allagamenti. Sempre ieri era stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti, per danni causati nel pomeriggio dal maltempo.