Maltempo, bomba d’acqua sul Senese: strade come fiumi

Siena, 3 giugno 2023 – Il maltempo ha causato un violento temporale a Siena e dintorni: in città ci sono state strade allagate e notevoli disagi alla circolazione. Nelle periferie si sono verificati allagamenti di alcuni capannoni industriali. Inoltre, sull'Autopalio, lo svincolo di Badesse lungo la Siena-Firenze, è stato chiuso per l'allagamento del sottopasso. Problemi anche lungo la Siena-Grosseto con forti rallentamenti alla circolazione nei pressi dello svincolo per Rosia sempre a causa di allagamenti. Badesse risulta il centro più colpito, con le strade che sono diventate dei veri fiumi.

Del resto le precipitazioni ormai tropicali sono diventate la norma: basti pensare che in meno di un’ora sono caduti 50 millimetri di pioggia a Montepulciano e 40 a Montalcino.

Allagamenti a Badesse

In precedenza era stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti, per danni causati nel pomeriggio dal maltempo. La forte perturbazione si è abbattuta nel Senese provenendo dall'area di Arezzo.