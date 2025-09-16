Piove: Massetana ogni volta trema. E il muro del fiume rischia di cedere

di Laura Valdesi

SIENA

Massetana Romana, (quasi) un anno dopo. Undici mesi fa la grande paura. La città alluvionata a macchia di leopardo per l’eccezionale ondata di maltempo che si abbatté sul capoluogo ma anche in altre zone della provincia, vedi Sovicille. Una situazione che lasciò tutti i senesi a bocca aperta per la violenza dell’evento. E per le conseguenze devastanti che provocò con allagamenti, danni, porte dei negozi sfondate. Merce rovinata e da buttare via, con tanto di spese di smaltimento costosissime. Uno scenario da rabbrividire, persino la stazione ferroviaria fu sommersa dall’acqua. Persone rimaste bloccate in macchina furono salvate, coraggioso l’autista di un bus in via Aldo Moro che riuscì a far salire a bordo babbo e figlio in difficoltà. Basta pensare che nella zona nord di Siena, per esempio Vico Alto e Acquacalda, cadde una quantità di pioggia probabilmente superiore a quella del 4 novembre 1966 che causò l’alluvione a Firenze.

I mesi sono passati, Massetana ha ripreso a vivere. In realtà quasi subito, grazie alle attività che si rimboccarono le maniche,senza attendere l’aiuto di nessuno. Grazie alla solidarietà dei contradaioli, in alcuni casi. Per ripartire quanto prima, nonostante le ’ferite’ economiche e anche a livello psicologico. Perché s’infiammò il dibattito su come evitare il ripetersi di tali disastri visto che il meteo riserva ormai eventi estremi, sempre più spesso. Nel mirino finì il Tressa che scorre quasi sempre tranquillo proprio in mezzo alle attività ma il 17 ottobre scorso fece tremare i polsi a tutti gli imprenditori e a chi si trovò ad assistere alla furia dell’acqua.

Siamo tornati a vedere quanto è cambiata la situazione ad undici mesi di distanza. Anche perché, basta girare per i negozi in quest’area, per rendersi conto che i timori sono rimasti identici. Qualche giorno fa, quando scattò l’allerta arancione che ha causato enormi disastri all’Isola d’Elba, c’è chi non ha dormito. E stava continuamente a consultare l’evoluzione delle previsioni meteo.

Come mostrano le foto in questa pagina la vegetazione continua a restare particolarmente folta lungo le sponde del corso d’acqua che taglia la zona in cui insistono le attività. L’acqua è bassa, per carità, sotto il viadotto della Tangenziale, che è di competenza dell’Anas. C’è maggiore spazio ma la sensazione, forte, è che non siano state adottate soluzioni definitive per impedire che, in caso di una nuova ondata come quella di un anno fa, non si assista al medesimo copione.

Di più. Osservando bene il muro che costeggia il fiume è facile notare che alcune porzioni sporgono verso l’esterno come se stessero per cedere sotto il peso della collinetta soprastante. La domanda che tanti nella zona si pongono è semplice: cosa avverrebbe se cedessero? Finirebbero nell’alveo del corso d’acqua intasandolo. Impedendo il regolare scorrimento, che già presenta le sue difficoltà. Un rischio enorme a cui nessuno vuole pensare. Di chi è la competenza di un eventuale intervento? Del Consorzio bonifica? Oppure dell’Anas?

Ai cittadini e a chi ha investito in negozi e attività in Massetana, tutto sommato questo non interessa. Vogliono solo dormire tranquilli la notte. E lavorare sereni dentro il loro negozio. Senza stare a preoccuparsi ogni istante, di nuvole e colori delle allerte che arrivano dalla Regione Toscana.