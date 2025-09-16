Poggibonsi, gli auguri delle istituzioni : "L’istruzione è una delle nostre priorità"

Un totale di quasi 3mila 800 studenti e le studentesse hanno iniziato ieri l’anno scolastico a Poggibonsi. "Un momento come sempre carico di emozione per loro, per le loro famiglie, per tutto il personale scolastico – ha affermato la sindaca Susanna Cenni – dato che la scuola è lo spazio della crescita. Un buon anno scolastico ai bambini, ai dirigenti, al corpo docente e non docente". Auguri ai quali si uniscono le parole dell’assessora all’Istruzione del Comune. Elisa Tozzetti (nella foto): "Auguro agli studenti di mettercela tutta, di imparare e di divertirsi imparando. Il nostro impegno per la scuola resta saldo e prioritario, a fianco delle istituzioni scolastiche, delle famiglie, dei ragazzi, di tutta la comunità educante di cui facciamo parte". Sono 1.221 gli studenti dell’Istituto comprensivo 1. Di questi 176 sono alle scuole d’infanzia (Picchio Verde, Arcobaleno e Peter Pan), 653 alla scuola primaria (Vittorio Veneto, Piero Calamandrei e Corrado Bernabei) e 393 alla secondaria di primo grado (Francesco Costantino Marmocchi e Staggia Senese). Sono invece 920 gli studenti dell’Istituto Comprensivo 2 di cui 111 alle scuole dell’infanzia (Cedda, Il Girotondo e Il Paese dei Balocchi), 429 alle primarie (Gaetano Pieraccini) e 380 alle secondarie di primo grado Leonardo da Vinci. Oltre 2mila 100 studenti, ai quali si aggiungono i 1.433 iscritti dell’Istituto di istruzione superiore Roncalli, nel plesso di Calcinaia, e 66 bimbi delle scuole d’infanzia private accreditate (Umberto I e Vittorio Veneto a Staggia Senese) e i 136 delle scuole d’infanzia comunali (Mastro Ciliegia e La Tartaruga) che hanno già ripreso la loro attività con qualche giorno di anticipo come avviene di solito.

Un avvio come sempre graduale e che andrà a regime nel corso delle prossime settimane a Poggibonsi.

La sindaca è intervenuta alle primarie Gaetano Pieraccini e Piero Calamandrei, l’assessora all’Istruzione alla Vittorio Veneto, l’assessore alle politiche giovanili Filippo Giomini alla scuola Corrado Bernabei di Staggia Senese.