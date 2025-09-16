"Maestri fuori classe". Un viaggio senza fine con la voglia di imparare

A sentir parlare di ‘maestri’, di ‘apprendimento’, di ‘conoscenze’, di ‘competenze’ – che sono le parole-chiave di ‘Maestri fuori classe. Festival dell’apprendimento continuo’, in programma a Montepulciano, nel Palazzo del Capitano, dal 25 al 28 settembre - viene in mente il geniale titolo coniato da Eduardo De Filippo per una sua commedia, ‘Gli esami non finiscono mai’, diventato frase di uso comune. Ma, proprio nel giorno in cui è iniziato l’anno scolastico (e la rassegna è stata presentata), è stato Francesco Marino, ideatore e direttore del festival, a dissipare ogni eventuale preoccupazione: "E’ vero, la vita è un esame continuo - ammette il docente, formatore e mental coach - ma con i ‘Maestri fuori classe’ si festeggia la voglia di imparare. L’apprendimento è un viaggio senza fine – continua Marino – la nostra proposta è un’occasione per fare un pezzo di strada insieme". Dunque largo agli incontri e agli appuntamenti (tutti gratuiti e a ingresso libero) di questa ottava edizione della rassegna, quarta a Montepulciano, sapendo che "il festival – è sempre l’ideatore ad affermarlo – è un laboratorio aperto in cui le persone normali, i non-maestri, possono apprendere nuove competenze ma anche portarne, attraverso le proprie esperienze personali". Proprio a questo filone appartiene una delle novità più interessanti e cioè l’apertura a tre esponenti del territorio che, venerdì 26, alle 16.30, saliranno sull’ideale cattedra.

Al termine di un vero e proprio casting, sono stati selezionati una maestra elementare, Rita Agostini, un giovane social media manager, Michele Bettollini, e un animatore e allenatore sportivo, Valerio Giunti, che racconteranno le proprie storie. Il tema individuato per questa edizione è ‘Del vivere e del convivere. Per un mondo più inclusivo e collaborativo’ a cui daranno il proprio contributo, venerdì 26, rispettivamente alle 10 e alle 12, l’editore Tommaso Codignola e la direttrice di Qn-La Nazione Agnese Pini. Seguiranno, sabato 27, alle 10 e alle 18.30, le lectio magistralis di Angelo Lorenzetti, allenatore della squadra maschile di volley di Perugia, campione d’Europa 2025, e del saggista e docente Fabrizio Dafano; concluderanno la rassegna, domenica 28, alle 10, l’economista Luigino Bruni, e alle 12 la poetessa Vivian Lamarque, vincitrice del premio Strega 2023. Nelle quattro giornate, che si apriranno giovedì 25 alle 17.30, nell’inedita cornice dell’atrio del palazzo comunale, anche con l’inaugurazione della mostra del pittore e scultore Aisa, si susseguiranno altri laboratori e attività interattive, comprese degustazioni del pregiato vino Nobile DOCG, occasioni altrettanto valide per favorire lo scambio di testimonianze e esperienze. Per il Comune di Montepulciano, che sostiene l’iniziativa, un’ulteriore opportunità di crescita in campo culturale. La Nazione ha concesso il proprio patrocinio.

Diego Mancuso