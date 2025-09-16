Il comandante Modesti: "Leggere fra le righe e fare l’analisi dei fatti Così si riesce a prevenire"

di Laura Valdesi

SIENA

"Cosa dico ai senesi e a tutti i cittadini che abitano nella provincia? Il mio messaggio è di vicinanza. L’obiettivo, sulla scia di quanto già fatto dai miei predecessori, è di offrire l’assistenza necessaria alla popolazione. Le caserme sono sempre aperte per ogni necessità, sia che debbano chiedere aiuto oppure effettuare segnalazioni". E’ il biglietto da visita del nuovo comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Giulio Modesti. Arrivato in viale Bracci l’8 settembre dopo aver guidato il Gruppo carabinieri di Monreale, in Sicilia. Originario di Monterotondo, 50 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienza della sicurezza interna ed esterna, ha girato l’Italia oltre ad aver passato un lungo periodo a Roma. In avvio a Firenze ha comandato un plotone della Scuola marescialli, dal 2004 al 2006, partecipando poi a una missione Msu in Kosovo, sempre alla guida di un plotone. Quindi è stato comandante del Nucleo operativo della Compagnia Milano Monforte, per tre anni ha retto quella di Treviglio e per altrettanti la Compagnia di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Quindi l’approdo in Sicilia. "Dal 2013 al 2022 sono stato al comando generale a Roma all’ufficio programmazione e controllo, quindi al bilancio", dice il colonnello Modesti.

Comandante, a Monreale si è occupato tra l’altro di due casi saliti alla ribalta della cronaca nazionale, la sparatoria appunto di Monreale, tre ragazzi uccisi, e la strage di Altavilla Milicia. Nella sua area di competenza ricadevano centri come Corleone e Bagheria.

"Luoghi dove il contrasto alla criminalità organizzata prosegue anche se ne è stata un po’ ridimensionata la capacità operativa. Per quanto riguarda i due fatti a cui si riferisce sono stati molto gravi. Nel caso di Altavilla (uccisi moglie e due figli piccoli per un esorcismo con torture fatali in quanto si pensava che fossero posseduti dal demonio, ndr) è stato dato anche supporto psicologico ai militari che operavano in quanto venuti a contatto con situazioni molto particolari".

In provincia di Siena è tutto un altro pianeta, fortunatamente. Anche se ogni tanto accadono fatti singolari.

"Il cosiddetto cigno nero ci può essere ovunque. Per tale ragione occorre stare in allerta e fare un’analisi di ciò che accade leggendo fra le righe per prevenire eventuali degenerazioni che si possono verificare se non gestite".

Comandante quale è la sua filosofia, nel senso della gestione del servizio.

"Di sicuro posso dire che ritengo importante conoscere bene il proprio strumento operativo, il personale. Le necessità e anche le aspettative. I reparti lavorano bene se c’è un clima sereno. Al momento ho incontrato i comandanti di Compagnia. Inoltre, restando alla domanda, ritengo importante collaborare con la prefettura, con tutte le forze di polizia e con le altre realtà dell’istituzione".

Ha avuto tempo di dare un’occhiata ai dati sui reati nel Senese? Furti, rapine, un po’ di spaccio, violenze.

"Non mi sembrano dati preoccupanti ma non mi esprimo ancora al riguardo. Per quanto riguarda i reati che rientrano nel Codice rosso ci sarà massima attenzione, come in tutta Italia".

Ha mai visto il Palio?

"Di persona no, l’ho seguito diverse volte in televisione. Ma sono un appassionato di storia per cui ritengo che la Festa di Siena sia molto interessante sotto questo profilo, oltre che quello antropologico e sociale. Sarà un’esperienza emozionante, il prossimo anno, e molto particolare".

Lei è stato in trincea ma anche al comando generale: preferisce la parte operativa?

"Operativa, sì. Però quella in ufficio al comando generale è stata sì molto specialistica ma, al contempo, formativa. Risulterà utile".