In 423 sui banchi di scuola

Tutti a "squola", come scriveva Pinocchio. A San Gimignano sono in 423 tra bambini e di bambine. Dall’infanzia alla primaria (elementare) e secondaria di primo grado (media) dell’Istituto Comprensivo che porta il nome del poeta "Folgore da San Gimignano". Il piccolo popolo guidato dalla popolare dirigente senese, la preside del complesso scolastico professoressa Cecilia Martinelli. Al comando del plotone di 63 bambini alla scuola dell’infanzia di Sangi e altri 40 alla scuola dell’infanzia di Ulignano. I più piccini. Altri 128 alla scuola primaria di San Gimignano, 82 alla primaria di Ulignano e 110 alla scuola secondaria di primo grado. Escluso quei 30 bambini che ogni mattina sono presi nelle mani da "mamme-maestre" al nido d’infanzia dal giorno 4 settembre.

Insomma una bella ’covata’ di alunni delle Torri nonostante tutto. Con gli auguri di "buon anno scolastico - scrive il Comune - alla dirigenza, agli insegnanti, agli alunni e al personale non docente e riafferma un duplice impegno: garantire un’offerta educativa di alto livello a supporto della crescita e della formazione della comunità scolastica e contrastare gli accorpamenti degli istituti scolastici voluti dal governo". E ancora: "Il Comune di San Gimignano è impegnato sul settore della scuola con investimenti in edilizia scolastica, attività educative e infrastrutture adeguate, oltre a un costante sostegno rivolto alle famiglie per garantire un accesso equo ai servizi a domanda individuale, a partire da mensa e trasporto scolastico, mantenendo invariate rispetto agli ultimi anni le tariffe e la compartecipazione ai costi dei servizi".

Romano Francardelli