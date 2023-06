Maltempo, temporale a Poggibonsi e il campo sportivo diventa un lago

Poggibonsi (Siena), 2 giugno 2023 – Il maltempo non ha dato tregua neanche nel Senese. Tra ieri e oggi sono state diverse le situazioni critiche in Valdelsa e anche a Poggibonsi. Qui si è addirittura allagato il centro sportivo in località Bernino. I campi sono letteralmente finiti sott’acqua dopo la forte pioggia caduta oggi, 2 giugno.

Il temporale ha interessato anche la zona di Poggibonsi sud dove sono stati registrati problemi alla viabilità a causa di un albero caduto. L’allerta meteo per rischio idrogeologico continua anche nella giornata di domani.