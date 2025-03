Lungo la Via Francigena. Un itinerario di bellezza e armonia, ’In cammino verso il Giubileo’

Si entra in provincia a San Gimignano, proseguendo poi per Monteriggioni, Siena, Buonconvento. E ancora San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Radicofani, l’antica Cassia che si immerge nel Lazio verso Acquapendente. Sempre guidati e quasi portati per mano dagli scatti intensi di Luca Merisio che aiutano a guardare oltre l’orizzonte, come se anche il lettore fosse ’In cammino verso il Giubileo’. È questo il titolo del libro firmato appunto da Merisio, autore delle immagini e José Fernandez Lago, edito da Ecra, che inserisce le tappe senesi lungo la Francigena nell’itineraio ’Sulle orme di Sigerico’, in un itinerario di bellezza e immersione nel sacro.

Si tratta del 43° volume della collana “Italia della nostra gente”, una delle collane italiane più longeve in àmbito fotografico. La pubblicazione prende spunto dal Giubileo “Pellegrini di Speranza”, indetto da Papa Francesco, ed è incentrato sulla Via Francigena: il percorso tradizionale dall’ospizio del Gran San Bernardo fino a Roma con le sue basiliche giubilari; le varianti settentrionali della Via Francigena (la Romea Germanica, la Renana, l’Aquileiense), alla Via delle Grazie nel Bergamasco e al Cammino di San Pietro Martire nel Comasco; i tre cammini del centro Italia (di San Jacopo in Toscana, dei Cappuccini nelle Marche, di San Benedetto fra Umbria e Lazio); l’Italia meridionale lungo la Via Francigena del Sud (che da Roma conduce in Puglia, verso gli antichi porti di imbarco dei pellegrini per la Terra Santa).

"Via Francigena, assieme alle varianti e ad altri cammini meno famosi – commenta monsignor José Fernández Lago, autore del testo introduttivo e decano della Cattedrale di Santiago de Compostela – che ritroviamo negli splendidi scatti di Luca Merisio, capace di immortalare Roma, con le sue maestose cattedrali, ma anche piccole chiese e borghi remoti. Scrigni di arte, storia, natura, che impreziosiscono un’Italia a molti sconosciuta". "Per queste foto – gli fa eco Luca Merisio – devo ringraziare le tante persone che si sono prestate nell’accompagnarmi nel mio peregrinare dalle Alpi allo Ionio. Profumi e colori, in tutte le stagioni dell’anno, completano e amplificano le sensazioni, così come le condizioni atmosferiche rendono unico ogni ‘pezzo di strada’".